Kummaline pommiähvardus: "Kas plahvatuse aeg on meie või Vene aja järgi?"

Sarnaselt Ülenurme kooliga saatsid paljud lasteaiad ja koolid lapsed koju, ehkki politsei esialgse info kohaselt on tegemist on ulatusliku rämpspostituste lainega. Paar päeva tagasi tabas sarnane pommiähvarduste laine ka Läti koole ja lasteaedu.

Kui paljud haridusasutused pommiähvarduse said, ei oska politsei pressiesindaja Ragne Keisk täpselt öelda: „Neid oli palju. Mingil hetkel loeme need kindlasti kokku.“

„Ähvardus oli venekeelne ja šovinistliku tooniga, oli seal ju öeldud, et Eesti on algselt Venemaa territoorium,“ räägib Tõnu Tender. „Alguses mõtlesime, et ähvardusse märgitud plahvatuse ajal paneme riided selga ja läheme staadionile. Aga kas plahvatuse aeg on märgitud meie aja järgi või Venemaa aja järgi? Mitu korda ei hakka õue jooksma, siis otsustasime, et saadame lapsed koju.“