SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml loodab kodanikke valima meelitada

Vahepeal küll haigeks, küll vaat et surnukski peetud tšetšeeni liider Ramzan Kadõrov tegi hiljuti ettepaneku, et 2024. aasta presidendivalimised kui sellised tuleks ära jätta ning selle asemel peaksid venemaalased lihtsalt Putini poolt hääletama. Kremli kõneisik Dmitri Peskov kommenteeris, et ehkki Vene rahvas on üksmeelselt presidendi poolt, siis päris nii ikka ei saa. Sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et Peskovi kommentaaridest võib välja lugeda, et Kreml on huvitatud vabade valimiste pettekujutelma loomisest, et kodanikud üldse suvatseksid valima tulla. Ühtegi tõsiseltvõetavat vastaskandidaati muidugi Putini vastu kandideerima pole plaanis lubada. Eeldatava võidu korral püsiks Putin pukis kuni 2030. aastani.