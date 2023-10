JUHTKIRI | Hübriidsõda vee all

Esimene viide sellele tuli Norrast. Sealne seismoloogiakeskus tuvastas kahjustuste piirkonnas signaali, mis viitab võimalikule plahvatusele. Hiljem kinnitasid seda ka Eesti seismoloogid, kes hindasid plahvatuse suuruse samasse suurusjärku lõhkamistöödega paekivikarjäärides.

Kellele seda vaja oli? Enamik pilke on selles asjas suunatud Venemaa poole. Pole mingi uudis, et Venemaa laevad ei tungi tavaliselt Eesti või Soome territoriaalvetesse, küll aga asjatavad nende vahelistes neutraalvetes (majandustsoonis), kus nimetatud sündmused aset leidsidki.

Kutsungile nad tihti ei vasta, nii et kellega on tegu, selgub alles siis, kui lähemale vaatama minna. Ja mida nad sealt otsivad, ei selgu ka siis. Helsingin Sanomate teatel viibis piirkonnas sündmuste toimumise ajalgi pikalt Venemaa kaubalaev SVG Flot. Kui see ikka oli kaubalaev.

Miks? Seda võib tõlgendada mitmeti. Kui see oli Venemaa, nagu oletada võib, siis võib selles näha katset lüüa kiilu NATO riikide vahele, nii otseses kui ka kaudses mõttes: kui tahame, võime teid üksteisest ära lõigata. Sabotaaž. Kaudne ehk peenemalt öeldes hübriidsõda. Seni on selle kõige täpsemalt kokku võtnud Kalev Stoicescu Eesti Päevalehes: „Meiega tõenäoliselt mängitakse. Meid ähvardatakse ja näidatakse, et me oleme haavatavad.“

Olukord meenutab episoodi Selma Lagerlöfi „Nils Holgerssonist“, kus rebane Smirre teadis täpselt õuekoera keti pikkust, istus sellest meetri kaugusel ja naeris talle näkku. Praegune seis on keerulisemgi: me võime ainult oletada, kes seda tegi, aga vettpidavaid tõendeid meil pole. Vähemalt seni mitte.