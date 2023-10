Välisministeerium: Venemaa piirab Ukraina kodanike võimalusi Euroopa Liidust Venemaale pääseda

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on Euroopast Venemaa agressiooni eest kaitset otsinud ukrainlased keerulise valiku ees, sest Venemaa samm tähendab sisuliselt seda, et kogu Euroopa Liidu piir Venemaaga on suletud ning ukrainlaste võimalused kodumaale naasta äärmiselt piiratud. „Võimalusi koju minna on väga vähe ja need vähesed võimalused tekitavad suuri probleeme nii ukrainlastele, aga ka Eesti lähematele liitlastele regioonis. Teeme kõik endast oleneva, et aidata ukrainlastel koju jõuda ja Lätil võimalike rändesurvest tekkivate probleemidega toime tulla ning ennetada humanitaarkriisi tekkimist Läti piiril,“ kinnitas siseminister Läänemets.