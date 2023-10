Politsei tabas noormehe, keda kahtlustatakse suures koguses ecstasy omamises

„Uurimises kogutud tõendid viitasid sellele, et noormees vahendab narkootikume Pärnu linnas ning ka mujal Pärnumaal. Kinnipidamisel leidsime tema kasutuses olnud sõidukist ligi 100 tabletti, mille kiirtest näitas, et tegemist võib olla keelatud ainet MDMA-d sisaldavate ecstasy tablettidega. Kätte saadud ohtlik aine ei jõua nüüd õnneks tänavale ja noormehel ei ole enam võimalik teenida kriminaalset tulu,“ rääkis Saarnak.

Prokuratuur taotles kinnipidamisele järgneval päeval, 29. septembril kohtult ka noormehe vahi alla võtmist. Pärnu maakohus nõustus prokuratuuri seisukohtadega ning võttis mehe kaheks kuuks vahi alla. „22aastasel mehel on kaks kehtivat kriminaalkaristust, millest viimane karistus mõisteti mehele narkokuriteo eest ligi pool aastat tagasi. Seetõttu leidis ka kohus, et vahistamine on igati põhjendatud, et takistada mehel uute kuritegude toimepanemist,“ sõnas Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Merje Turjakas.