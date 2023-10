Riigipea avas Eesti suursaatkonna ja ettevõtluskeskuse Lõuna-Koreas

Eesti riigipea juhtis tähelepanu, et lisaks Eesti ettevõtetel on innovaatiline ka Eesti avalik sektor. Ta tõi näiteks, et Eesti ühiskonnas on 99 protsenti riigi teenustest digitaliseeritud ja kutsus Lõuna-Korea ettevõtjaid üles kasutama võimalusi, mida pakub Eesti e-residentsus. Võimalust vahetult Eesti e-riigi teenuseid kasutada on juba proovinud ligi 2000 Lõuna-Koreast pärit inimest, kellest 200 on digitaalset asutanud ka oma ettevõtte Eestis.