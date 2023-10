Kuldne sügis või lumelörtsine porimülgas? Ilmatark lubab, et vananaistesuvi tuleb, aga lühikeseks ajaks!

„Kadripäeva paiku tuleb püsikülm, kuid seniajani on nii, et kord soojem, siis külmem. Lubas küll lumelörtsi, aga seda ma ei näe,“ lausub ilmavaatleja Arvo Saidla, kelle sõnul ootab ees nii-öelda keskpärane sügis. „Musta jääd teeb küll ja see on palju ohtlikum kui muu lörts,“ lisab ta. Vändra endine metsavaht Jaan Kalda aga usub, et ilmataat venitab välja ka lühikese sutsaka vananaistesuve.