Soome Gasgrid: Balticconnectori parandustööd saavad valmis 2024 aprilliks

Gasgridi teatab, et praegu on käimas ülevaatusoperatsioon, mille eesmärk on saada täpne arusaam kogu meretoru seisukorrast. Seejärel hakatakse planeerima täpsemaid remondimeetmeid ja nende ajakava. Operatsiooni teostab Soome Gasgrid, mis toimub koostöös Eleringiga.