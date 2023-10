Homme toimub meeleavaldus Kopli päästekomando toetuseks

Valitsuse kärpe põhjustatud otsus sulgeda Kopli päästekomando tagajärjed on pikaajalised, ulatuslikud ning poliitikutele veel hoomamatud. „Põhja-Tallinnas jääb senise kiirusega abita 60 000 inimest. See vähendab reaalset turvalisust märkimisväärselt ning kui lisame võrrandisse laiapindse riigikaitse ja julgeolekuolukorra, on komando sulgemine täiesti kohatu,“ märkis üks meeleavalduse algatajatest, Kriisiuuringute Keskuse juht Hannes Nagel. „Tasub meenutada, et päästevõime on osa elanikkonnakaitsest – selle tagamine on seni täitmata riigi kohustus, muuhulgas lähtuvalt NATO artikkel 3st.“



Kopli komando on oluline, seda nii vastutuspiirkonnalt kui võimekuselt. „Põhja-Tallinn on tööstuspiirkond, kus on kõrgendatud oht tõsiste tagajärgedega õnnetusteks. Lisaks on puitehitistest täis pikitud poolsaar logistiliselt keeruliselt ligipääsetav, siia on vaja kohapealset komandot,“ sõnas Kalle Koop, Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu (EPTAÜ) peausaldusisik. Lisaks asub Põhja-Tallinnas Eesti ainus sõjasadam, mida kasutavad ka meie NATO liitlased.



Põhja-Tallinn moodustab üle 40 protsendi linna merepiirist – see on poolsaar, kuhu abi saabub viivitusega. Kokkuhoid, mida riik hiidpuudujäägi juures komando sulgemisest saaks, on meeleavalduse korraldajate hinnangul peenraha – 727 000€. „Kärpe aluseks ei saa võtta pelgalt väljakutsete arvu, arvestada tuleb ka piirkonna eripärasid. Põhja-Tallinna elanikel, aga ka ettevõtjatel on võrdväärne õigus elutähtsale teenusele ja turvatundele. Ei saa kuidagi aktsepteerida, et suuruselt Eesti kolmanda linnaga võrreldav linnaosa jäetakse ilma kiirest abist ning turvalisus vahetatakse riigieelarve mõistes peenraha vastu,“ sõnas Põhja-Tallinna linnaosa vanem Manuela Pihlap.



Kopli komando toetuseks algatatud petitsioonile on antud üle 3600 allkirja. „Meeleavaldusele on oodatud kõik, kellele on oluline turvalisus ning kes soovivad näidata toetust päästjatele, ühtlasi on endiselt võimalik anda allkiri petitsioonile,“ kirjutavad korraldajad.