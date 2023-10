Tüütu põiepõletik – mida iga naine sellest teadma peaks?

Soluro Akut lahustuv pulber on kõige võimsam looduslik põiepõletike vastane vahend. Soluro Akut on meeldiva vaarika maitsega lahustuv pulber, mille 1 pakike (päevane annus) sisaldab ülisuure koguse D-mannoosi ja kontsentreeritud proantotsüanidiine. Lisaks sellele sisaldab Soluro Akut ka C-vitamiini ning aminohappeid, mis toetavad ja tugevdavad põiepõletiku vastast mõju ning aitavad ära hoida tsüstiidi kordumist. Soluro Akut on mõeldud kasutamiseks ägeda põiepõletiku korral.

Kokkuvõtteks: põiepõletik on äärmiselt ebameeldiv haigus, mis küll võib harvadel juhtudel ise taanduda, kuid see ei ole alati garanteeritud. Välja ravimata põiepõletik võib kesta väga kaua ja tekitada tüsistusi. Seetõttu on soovitatav alustada ravi õigeaegselt, et kiirendada paranemist ja vähendada tüsistuste tekkimise ohtu. Põiepõletiku vastast vahendit valides eelistage apteegis D-mannoosi ja jõhvikate proantotsüanidiine sisaldavat kombinatsiooni.