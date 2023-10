Telia kõnekeskuse teenuse töö on häiritud, mõjutatud on ka riigiinfo telefon

Hetkel on häiritud Telia kõnekeskuse teenuse töö ning erinevatele infonumbritele helistamine, teatas ettevõte. Rikkest on mõjutatud ka riigiinfo telefon 1247, samuti Telia äri- ja suurkliendid, kes Telia kõnekeskuse teenust kasutavad, ning erinevate teenuste lühinumbrid. Ühtlasi on häiritud Telia enda kliendiinfo numbrid 123 ja 1551.