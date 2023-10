VÕLA KÄEST EI PÄÄSE KEEGI! Raskelt haige Astrid üllatus, et kohtutäitur napsaks oma osa ka töövõimetoetusest

Raske haigusega võitlev Astrid, kes elab nappidest toetustest, rääkis Õhtulehele, et inkassofirma võib temalt varsti hakata võlgu sisse nõudma kohtu kaudu. Samas lootis ta optimistlikult, et kohtutäitur tema töövõimetoetuse kallale ikka ei läheks ja ta saab sellest söönuks. Talle oli üllatuseks, et tegelikult saab võlgu sisse nõuda ka selle pealt.