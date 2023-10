RÕÕM MOSLEMIMAADES: Iisraelis puhkenud sõda sünnitas araablaste seas joovastavaid tundeid

Iisrael on väike ja vähemalt geograafiliselt üsna isoleeritud riik, mida ümbritsevad igast küljest vaid islamimaad. Hamasi ootamatu rünnak Iisraeli lõunaosa pihta on sütitanud naabruses elavate araablaste seas lausa joovastust ning nad on tulnud ühiselt tänavatele, et palestiinlastele toetust avaldada ning Iisraeli mõnitada.