MIDA TEEVAD HINNAD? Eesti gaasimüüjad annavad teada, kuidas mõjutab tarbijaid Balticconnectori rike

Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik selgitab, et Läti hoidlates on gaasi piisavalt ning Eesti tarbija muretsema ei pea – gaasi ja ka elektri hind tõenäoliselt rikke tõttu ei tõuse. „Gaasiturul hinnad kogu aeg kõiguvad ja maailma kõikumised avaldavad mõju ka meile. Aga see konkreetne sündmus küll ei tohiks hinda mõjutada,“ ütleb ta.