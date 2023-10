Vene kaubalaev viibis kogu nädalavahetuse gaasitoru purustuskoha läheduses

Marine Traffic avastas, et Vene kaubalaev SVG Flot jäi möödunud nädala lõpus peatuma Soome lahe keskossa – samasse piirkonda, kus purunes Balticconnectori gaasijuhe. Raalajas laevade ja jahtide asukohti kuvav veebirakendus tuvastas Vene aluse, mis saabus sündmuskohale reede õhtul kell 20.00 ja lahkus sealt pühapäeval kell 23.00.

Tasub märkida, et kuigi Marine Traffic jälgib mereliiklust kogu maailmas, ei pruugi see registreerida laevu, mille AIS-saatjad on välja lülitatud.