Kes suudaks vastata sundüürnikele? Lähiajaloo mädapaise siiani avamata ja mürgitab õigusriigi tervist edasi

Enamik sundüürnike peresid ei ole siiani saanud endale päris kodu või on saanud elamispinna ebavõrdselt kohelduna, võrreldes nendega, kes said oma senise kodu erastada ehk sisuliselt tasuta. Valus probleem on edasi kandunud sundüürnike teise ja kolmandasse põlvkonda. Ka sundüürnike lapsi ei ole võrdselt koheldud erastatud korterite omanike lastega – kui viimastel on õigus vanemate kortereid pärida, müüa ja kasutada pangalaenu tagatisena, siis sundüürnike lastel näiteks munitsipaalmajades või sotsiaalkorterites neid õigusi ei ole.

Sundüürnike kannatused, mille tekitasid seadusandlus ja erinevad valitsused, on kirjeldamatud ja kestavad siiani. 2022. aastal valminud Tallinna Ülikooli teadlaste uuring omandireformi mõjudest tuvastas, et sundüürnikud on enim kannatanud elanike grupp Eesti Vabariigis ja reformi käigus tehti neile liiga. Nii räiget omandireformi, kus majade tagastamisel endistele omanikele aeti kodudest sunniviisil välja seal seni seaduslikult elanud tuhanded pered koos väikeste laste ja vanuritega, ei tunne ükski teine Ida-Euroopa riik.

1991. aasta omandireformiseaduse vastuvõtmise hetkest pole 32 aasta jooksul olnud valitsust, kes probleemi tõsidusest endale aru oleks andnud. Tänase päevani jätkub üürnike liidu suhtlus riigi institutsioonidega, nõudmaks ülekohtu heastamist ja kannatanutele uue kodu muretsemise kulude kompenseerimist.

Meie poolt peaminister Kaja Kallasele 17. juulil adresseeritud kirja edastas riigikantselei vastamiseks rahandusministeeriumile ja teadmiseks justiitsministeeriumile. Avaldame rahandusministeeriumi vastuse Eesti Üürnike Liidule, mis jõudis meieni 25. augustil.

Lisame ka EÜLi juhatuse kirja rahandusminister Mart Võrklaeva allkirjastatud tekstile, sest üürnike liit ministeeriumi vastusega (nagu segaks Ukraina sõda sundüürnikega tegelemist) rahule jääda ei saa.

Pärast 5114 allkirjaga petitsiooni esitamist (2016) riigikogule ja selle avalikku arutelu majanduskomisjonis, saatis parlament küsimuse lahendamiseks vabariigi valitsusele. Pole kuulda, et valitsus riigikogu otsusega edasi töötaks. Kohtumisel õiguskantsleriga said sundüürnikud Ülle Madise allkirjaga ümmarguse vastuse, et tema ametkond valusat küsimust lahendada ei suuda.

9. juuni pöördumisest veel – kirjavahetus kohtumiseks vabariigi presidendiga jätkub.