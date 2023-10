Kapo otsis uuesti läbi Bigbanki kontori ja kaasa viidi krüptvõti, mis avab Parvel Pruunsilla arvuti!

Kevadel plahvatus uudispomm, kui Bigbanki suuromanik ja erakond Isamaa suurtoetaja Parvel Pruunsild teatas meediale, et kapo võttis tema majas läbiotsimise käigus ära nii arvuti kui telefoni ning kahtlustab teda ja Tartu abilinnapead kuriteos. Toona võeti ära ka Pruunsilla arvuti, ent kaitsepolitseil ei õnnestunud seda lahti muukida. Nüüd on see viga parandatud!