Parema une otsingul: kuidas CBD õli aitab võidelda unetuse ja stressiga

Elukutseline korrastaja Inge teab, mida tähendab unepuudus. Noorel naisel on kaks väikest last, kes öösel rahulikult ei maga, mistõttu ta ärkab öösiti nende hääle peale mitu korda üles. Pärast ärkamist oli tal aga pea võimatu uuesti magama jääda, sest süda kloppis, kõrvades kohises ja aju ei lülitunud välja. „Mul tekkisid 1,5 aastat tagasi probleemid uinumisega ja ärevus. Perearst pakkus, et ta võib ravimid kirjutada ärevuse vastu, aga mulle see mõte ei meeldinud ja tahtsin ise hakkama saada,“ meenutas ta.

Ka turundusjuht Helena probleemiks on olnud pikemat aega stress ja unehäired. „Öösiti süda kloppis ja aju töötas tippkiirusel, ma ei suutnud uinuda ja kõik see mõjutas minu üleüldist heaolu, tervist ja meeleolu,“ kirjeldas ta.

Turundusekspert Sven lisas, et tal oli pahatihti õhtul raske vaigistada peas töömõtteid, mis omakorda mõjus kehvasti unekvaliteedile ja see rikkus järgmise päeva.

Nii Inge, Sven kui Helena teavad, et hästi puhanud inimesed on füüsiliselt tugevamad ja tervemad. Kui siia lisada fakt, et väljapuhanud inimestel on tuju ja kognitiivsed võimed paremad, saab selgeks vaid üks – parem uni tähendab kvaliteetsemat elu. Seetõttu hakkas Inge otsima võimalusi, kuidas oma uneprobleemidele lahendust leida. Ta hakkas tegelema joogaga ja kui ta kuulis soovitust hakata kasutama CBD õli, otsustas ta ka seda proovida. „Lugedes kirjeldust, tundus, et see võiks mind aidata. Miks just PĒLL? Sest soovitaja oli usaldusväärne. Ma ei vaevunud isegi otsima, kas on teisi sama toote pakkujaid,“ meenutas ta.

Ka Sven otsustas proovida PĒLLi toodangut. „PĒLL oli minu jaoks täielik avastus ja kui ma poleks ise proovinud, siis ma poleks uskunud, kui efektiivne see on. Õhtul üks pihustivajutus ja umbes 5–10 minutiga juba tunnen rahustavat mõju – aitab mul uinuda ja magada sügavat und. Vahel kasutan seda ka päeval, kui olen mitu tassi kohvi joonud. Annab tagasi rahuliku meele, et saaksin keskenduda oma tööle, aga päeval ei tee see samas uimaseks,“ rääkis ta.

Helena hakkas kasutama 10 protsendilist pehmet CBD ekstraktiga mahedat kanepiseemneõli ning ta märkas muutusi juba pärast esimest paari kasutuskorda. „Uni muutus eriti magusaks, stress vaibus ja hommikuti oli tuju lausa nii hea, et ainult itsitaks,“ oli ta rõõmus.

Magades käivituvad keha taastumis- ja tervenemisprotsessid