OTSEBLOGI | USA tahab luua humanitaarkoridori Palestiinast Egiptusesse

Iisraeli kaitsejõudude teatel on alates Iisraeli-Hamasi sõja algusest tapetud üle 1000 iisraellase. Lisaks on Iisraeli territooriumilt leitud 1500 Hamasi võitleja surnukehad. Kaitsejõud avaldasid ka 123 sõduri nimed, kes on väidetavalt pärast sõja algust tapetud.