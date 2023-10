BLOGI | Stoltenberg: NATO reageerib ühtselt, kui selgub, et Balticconnectori kahjustamine oli tahtlik rünnak

Mõni tund pärast seda, kui Palestiina energiaminister ütles, et Gaza ainsal elektrijaamal on piisavalt kütust, et veel maksimaalselt 12 tundi vastu pidada, teatas Gaza energiaamet, et kütus on otsas. Generaatorid, millega paljud kogu Gaza sektoris on vaeva näinud, et jätkata töötamist kodude ja haiglate toiteallikana, paistis olevat ilma kütuseta pritsinud, kuna Gaza ja Egiptuse lõunapoolse piiripunkti sulgemise tõttu pole tarneid saadaval.