REITINGUD: EKRE ja Reformierakonna toetused on võrdsustunud, Isamaa tõus jätkub

EKRE toetus nädalaga ei muutunud. Langustrendis liikuva Reformierakonna toetus on viimaste tulemuste põhjal võrdsustunud EKRE toetusega. Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,4 protsendipunkti võrra ning viimase kolme nädalaga on see langenud 2,9 protsendipunkti võrra. Tõusvas trendis jätkab isamaa, kelle toetus on viimase seitsme nädalaga kasvanud 6,9 protsendipunkti võrra. Isamaa toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.