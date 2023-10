Valurahanõue: Helle-Moonika Helme ei mõista Karmen Jolleri kohtuhagi

„Kui otsustasin poliitikasse tulla, ägenesid valeinfokampaaniad kohe – vanad toodi uuesti esile ja loodi ka mitmeid uusi narratiive. Üks neist narratiividest on mind puudutanud eriliselt, just selle valelikkuse ja jõhkruse tõttu. Tegemist on võltsitud ekraanitõmmisega artiklist, kus on lause, mida ma pole mitte kunagi öelnud ja mida ma ka mitte kunagi ei ütle ega ütleks. Pildi kohta tegi artikli isegi Delfi faktikontroll, kuid ka see ei mõjunud,“ on Karmen Joller öelnud. Ta otsustas pöörduda kohtusse, et taastada oma hea nimi ja õiglus jalule seada. „Ma nõuan EKRE-lt ja Helle-Moonika Helmelt avalikku vabandamist, vigade parandamist ja valuraha – viimase suurus jäägu kohtu otsustada. Ma ei kasuta seda raha mitte enda heaks, vaid toetan sellega MTÜ Vox Rationist.“

Helle-Moonika Helme ütles Õhtulehele, et on Jolleri ees vabandanud. „Mina olen seda teinud, olen teinud ka vastava postituse. Ma ei saa üldse aru, mis teda jätkuvalt vaevab.„ Helme selgitab, et kevadel hakkas liikuma Delfi artikli link. See viis artikli juurde, mille pealkirjas oli, et ta (Joller) paneks EKRE poliitikud vangi. „Joller oli teinud jaanuaris ka postituse, kus ta nõudis EKRE-lt vabandamist Johanna-Maria Lehtme laimamise eest. See oli siis, kui meie juba rääkisime, et Lehtme annetustega ei ole kõik korras,“ väidab Helme, lisades, et üsna varsti sai avalikuks, et ta ongi raha kõrvaldanud.

6. juunil tehtud postituses teatas Helme: kuna Delfi tõestas, et see pealkiri oli fake, võib ta täiesti siiralt Karmeni ees vabandada. Lehtme puhul Helme vabandust vajalikuks ei pidanud.

„Üldiselt on nii, et kõigi riigikogulaste olevik ja minevik on avalik huvi ja kõik inimeste seisukohavõtud ja arvamusavaldused on meile palga sisse kirjutatud. Ta on võib-olla tõesti riigikogus nii vähe olnud, et ta ei tea seda. Minu teada ei ole varem olnud ka seda, et riigikogu liikmed üksteist kohtusse kaebavad,„ sõnas Helme.

„Poliitilised võitlused peetakse ikka mujal ära. Paraku Karmenit riigikogu puldis, mis on just meile eriarvamuste avaldamise ja kõnede pidamise platvorm, kõnesid pidamas, enda ja oma maailmavaate eest seismas ning arvamust avaldamas, pole näinud.“