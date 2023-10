Andmekaitse inspektsioon: lastetute naiste uuringu andmed on kustutatud

Rahvastikupoliitika mõttekoda Pere Sihtkapital küsis Tartu Ülikooli nimel rahvastikuregistrist välja tuhandete lastetute Eesti naiste andmed ja saatis neile küsitluse isiklike ja delikaatsete küsimustega nagu, miks teil lapsi ei ole. Andmekaitse Inspektsioon on teinud ettekirjutused Pere Sihtkapital SA-le ja uuringufirmale RAIT Faktum & Ariko OÜ. Samuti on järelevalvemenetluse raames saadetud järelepärimine siseministeeriumile, kellelt soovime selle raames teada täpset õiguslikku alust andmete väljastamiseks Pere Sihtkapital SA-le, selgitas AKI avalike suhete nõunik Katrin Haug Õhtulehele.

„Inspektsiooni nõue on kustutada kõik uuringute ettevalmistamise ja läbiviimise käigus saadud, loodud ja kogutud andmed, sealjuures tuleb menetlusosalistel anda ülevaade andmete kustutamise protsessist. Hetkel läheb inspektsiooni tähelepanu sellele, et kõik õigusliku aluseta saadud isikuandmed saaksid kustutatud,” rääkis ta. Pere Sihtkapital SA osas on nad Haugi sõnul kinnitanud pereuuringutega seotud isikuandmete kustutamise. „Siseministeeriumist oleme saanud esmased vastused seoses rahvastikuregistri ja sealt andmete väljastamisega, kuid kuna menetlus on veel pooleli, siis ei saa me hetkel veel sellekohast vastust välja öelda,“ lisas Haug.