Ülemaailmse pudruvõistluse pani kinni mitte hiiretips, vaid Londonist pärit mees

Adam Kiani (pildil) ja James Leach on lapsepõlvest saati parimad sõbrad, praegu elavad nad Londonis, üürivad koos korterit. Võidukulbi pälvinud Adam sõnas BBC raadiole antud intervjuus, et ehkki nad osalesid võistlusel eraldi, tagas edu just tandemina koos tegutsemine, mitte rivaalitsemine. Pakistani päritolu Adam leiab, et võit kuulub nii Inglismaale kui Pakistanile.