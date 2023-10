SÕJAKOKKUVÕTE | Poola kindralid panid ameti maha

Poola sõjaväe kaks kõrget kindralit, kindralstaabi ülem ja operatiivjuhatuse ülem andsid sisse lahkumisavaldused. Põhjuseid nad avalikult välja öelda ei soovinud. Tegemist on üsna märkimisväärse sammuga, eriti kui võtta arvesse naaberriigis käivat sõda ning mõne päeva pärast toimuvaid valimisi Poolas. BBC kirjutab, et mõnedel andmetel on kindralid mures, et riigi parempoolne valitsus, mis loodab ka pärast valimisi jätkata, üritab sõjaväge politiseerida. Valitsus eitab, et midagi sellist plaanib.

Seoses Iisraeli-Hamasi sõjaga üritab Venemaa propaganda jätta muljet, justkui oleksid Hamasi kätte sattunud Lääne relvad Ukrainast. Loogikale see jutt eriti ei allu, Ukrainal on kibe käes, et relvastust ise maksimaalselt ära kasutada, rääkimata sellest, et riigil pole mingit huvi terroristlikuks kuulutatud organisatsioonile omaenda varudest midagi ära anda. Tõenäolisem tundub, et kui Hamasi käes peaks üldse mõni Läänest pärit relv olema, on see otsapidi sinna jõudnud venelastelt, kes on selle sõjategevuse käigus omastanud. Hamasil ja Venemaal on ka üks ühine hea sõber: Iraan.