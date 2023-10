JUHTKIRI | Hinge kinni nööriv automaks

2025. aastast kehtima hakkav automaks on keskkonnasäästmise seisukohalt pealtnäha üllas plaan – soovitakse vähendada (linnades) autostumist ja propageerida säästlikumaid liikumisviise. On kohti, kus suur ja võimas auto pole egolaks, vaid ellujäämise ja hakkamasaamise eeldus. Praegusel kujul ei arvestata aga kuidagi nende inimestega, kes ei liigu autoga mugavusest, vaid nende elukohas pole isegi kordagi päevas käivat ühissõidukit või ei sobi see tema (eri)vajadusega.

Maainimeste jaoks võib maksuga soositum säästlikum auto tähendada aastaajast olenevalt mutta või lumehange kinnijäämist. Mitte kõikjal pole kohalik teedevõrk riigimaanteedega samal tasemel. Ei saa eeldada, et kohalik omavalitsus suudab nipsust luua mõne kuuga vajaliku bussiühenduse või teedevõrgu. Lapsed aga peavad saama kooli ja maksumaksja tööle kohe. Mitte kõiki töid ei saa teha kodusest tagakambrist mugavasti arvuti tagant, nagu ministeeriumi härrad ja prouad on harjunud.

Kui veel juurde lisada asjaolud, et maal kipuvad ka sissetulekud olema sageli väiksemad, aga pered suuremad ja mitme põlvkonnaga koos, siis on käes väga halb olukord, kus karistatakse taas nõrgemaid. Lisaks on jäetud kõrvale ka need erivajadustega inimesed, kelle auto ei vaja ümberehitamist, kuid kellele liikumine ühissõidukiga on sellegipoolest väga raske.