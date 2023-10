„JÄRGMINE PEATUS“ | Festivalid Aasias: surm kui elu tähtsaim sündmus, „päris sõja” algus, märulipolitsei sekkumine

Näiteks on Marguse sõnul sumbalaste jaoks surm kõige tähtsam sündmus ning selleks valmistutakse terve elu. Miks tuli Pasola festivalil „päris sõja” puhkedes joosta nii, et selg on ees ning mis puhul pidi sekkuma märulipolitsei. Et igasuguse hoone (ka kuuri) ehitamiseks on vaja ohverdada koer. Kui palju ja kui hinnalisi saronge on Margusel kodus. Kuidas taheti Margusele kohalik peretütar naiseks anda ja palju muud.