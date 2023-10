„HEA TÜDRUK“ PODCAST | Anu Saagim: Arvate, et ma tahtsin oma esimeste meestega seksida? Ei, need olid fiktiivabielud! Aga kui ma seda ei teinud, siis jäeti mind lihtsalt nälgima..

Kaksikelu ehk kahe naise vahel pendeldamine võib mõne mehepoja jaoks olla täiesti normaalne, suisa paradiis. Arvame, et mitme naise pidamine on okei Araabiamaades - ei ka Soomes on see üsna tavapärane. Naine, kellega sai kunagi kodu ja pere loodud, vahetatakse uuema mudeli vastu, samas abielu ei lahutata. Kui nooruse kirehoos jäi abieluvaraleping sõlmimata, siis pole mõtet perefirma alustalasid kõigutada. Ülejäänud seltskond vaatab anomaaliale läbi sõrmede.