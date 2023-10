„ÄKKI ON EESTI PRESIDENT?“ Kuidas narvakad uue linnapea vastu võtavad ja mida temalt ootavad?

Pärime esmalt inimestelt, kas nad üldse teavad, kes nende uus linnapea on. Tuleb tõdeda, et suur osa ei tea ega huvitu üldse linnapoliitikast, mistõttu ei soovinud nad ka Õhtulehe küsimustele vastata. Selliseid inimesi oli umbes pool. Mõned neist teatasid, et nende arvamus ei huvita niikuinii kedagi.