VIDEO | Tsahkna: gaasitoru kahjustus on mehaaniline, seega inimese põhjustatud. Pevkur: ennatlikke järeldusi pole mõtet teha

„Sidekaabli rikke asukoht on eeldatavalt Eesti majandusvööndis. Meie mereväe alus käis oma toiminguid tegemas. Suure tõenäosusega tuvastasime selle koha, aga me vajame veel kinnitust sellele, kuna see koht on väga sügaval mere põhjas. Gaasitoru lekke koht on samuti umbes 60 meetri sügavusel,“ seletas Pevkur.

Seda, kas juhtumid on omavahel seotud, näitab uurimine, sest asukohad on üksteisest üsna kaugel, ehkki toimumisaeg oli lähestikku.

Pevkur rõhutas, et ennatlikke järeldusi rikke põhjustaja kohta ei ole mõtet teha. „Spekuleerida ei ole ka väga palju mõtet. Fakt on see, et pilt, mida oleme toru juurest näinud, kinnitab, et tegemist on mehaanilise vigastusega. Selle ulatus on selline, et selle pidi tekitama mingisugune jõud, mis ei ole näiteks tuukri või väikese allveeroboti poolt tekitatav. Täpsem uurimine näitab, mis saab sellise jõuga vigastuse põhjustada. Seismoloogid on kinnitanud, et plahvatust seal ei toimunud,“ lisas Pevkur.

Kliimamister Kristen Michal selgitas, et Balticconnector on 2020. aasta alguses käivitunud Eesti-Soome gaasiühendus, mis ühendab Soomet Euroopa Liidu gaasi siseturuga. Merealuse osa pikkus on 77 kilomeetrit, lisaks Soome maismaal 21 kilomeetrit ja Eesti maismaal 55 kilomeetrit. Mõlemal kaldal on kompressorijaamad, mis võimaldavad gaasi mõlemasuunalist liikumist. Eestis läheb see vette Pakri poolsaarelt ja Soomes Inkoost. Veealune osa on terastoru läbimõõduga 500 millimeetrit. Toru on kaetud koorikbetooniga.

„Ööl vastu pühapäeva, veidi enne kella kahte, algas Eesti-Soome vahelises merealuses gaasiühenduses rõhk langema. Kahtlustati võimalikku leket, mistõttu Eesti ja Soome süsteemihaldurid sulgesid torus gaasivoo. Sulgemise eel töötas see suunaga Soomest Eestisse ja suurem osa gaasist liikus omakorda edasi Läti suunal,“ rääkis Michal. Pärast gaasivoo sulgemist liigub gaas Eesti tarbijateni Lätist.

Toru remontimiseks kuluva aja kohta ei osata hinnangut praegu anda.

Michal kinnitas, et gaasivarustus on tagatud: „Eesti saab gaasi Läti mahutist, kus on erakordselt kõrge täituvus, ca 21 teravatt-tundi ehk täituvuselt 94 protsenti. Seal asub ka riigi strateegiline gaasivaru. Soome saab gaasi aasta alguses tööd alustanud Inkoo LNG-terminalist.“