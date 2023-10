ELU RASKEIM MATŠ: jalgpallilegend üritab pürgida teiseks ametiajaks Libeeria presidendiks

Libeeria suuremad erakonnad on lubanud, et valimised mööduvad rahumeelselt. Ent üldine olukord riigis on kõike muud kui rahulik. Alles hiljuti tapeti kahe erineva poliitilise leeri toetajate vahel peetud kähmluses kolm inimest ning paljud kohalikud elanikud kardavad, et vägivald on taas kanda kinnitamas. Ja ega kuigi normaalne polnud ka George Weahi pühapäevane kampaaniaüritus, mille järel hakkasid endise jalgpallistaari toetajad ja opositsiooniliikmed teineteist kividega loopima…