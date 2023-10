Iltalehti: Soome juhtkond kahtlustab, et Venemaa on rünnanud Soome ja Eesti vahelist gaasitoru

Iltalehti kirjutab, et meregaasijuhtmes täheldati ööl vastu pühapäeva ebatavalist rõhulangust. Peagi selgus, et toru on kahjustatud. Kohe algas kahjustuste põhjalikum uurimine. Soome välis- ja julgeolekupoliitilised allikad rääkisid Iltalehtile, et valitsus on pidanud algusest peale võimalikuks, et Venemaa võib korraldada Soome lahes asuvale gaasitorule sabotaaži. Seni pole seda välistatud ega ka kinnitatud.

Gaasijuhtme kahjustusega seotud erakorraline pressikonverents pidi toimuma esialgsetel andmetel kella 14.00, aga Soome valitsus lükkas selle edasi. See toimub siiski teisipäeval, ent algusaega pole veel kinnitatud. Portaali Maaseudun Tulevaisuus andmetel võib pressikonverents alata kella 17 paiku.

Foto : Vimeo.com/elering

Yle teatel ei tuvastanud ei Soome ega Eesti seismoloogid pühapäeva öösel gaasitoru asukohas märke plahvatusele viitavast seismilisest aktiivsusest. Seismoloog Heidi Soosalu märkis Soome rahvusringhäälingule, et kui plahvatus oleks toimunud, oleks see pidanud olema piisavalt nõrk, et jääda seadmete reaktsioonilävest allapoole. Tema sõnul võib vaid spekuleerida, kas nii nõrk plahvatus võib üldse kahju tekitada. Soosalu Soome kolleeg Timo Tiira märkis samuti, et väga väikest plahvatust ei pruugi seadmed tuvastada, ent lekke toimumise ajal oli ilm tormine, mis võib seismilise aktiivsuse registreerimist mõjutada. Lisaks kirjutab Yle, et neile laekunud info kohaselt ei pea Soome võimud situatsiooni riigi jaoks ohtlikuks.

Esmaspäeva õhtul eetris olnud „Aktuaalses kaameras“ ei soovinud Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk kommenteerida, kas on võimalik välistada gaasitoru tahtlik kahjustamine. Oma tehnoloogiaga asus merevägi Paldiskis uuringutele juba esmaspäeva õhtul. Kui tegu oleks tahtliku kahjustamisega, siis mereväe ülema kommodoor Jüri Saska sõnul nad tõenäoliselt juba teaksid seda, sest veealuse ja -pealse jälgimine kuulub ennetustegevuste sekka.