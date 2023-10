SUURE JA KALLI AUTO ASEMEL | Züleyxa Izmailova: meie kuueliikmeline pere mahub Škoda Rapid´isse. Kaalume ka sellest kulust loobumist

Personaalse riigi kontekstis saaks tulevikus luua ka erandeid. Ehk kui inimene annab teada, et temal on need ja need tingimused, mille pärast suurema auto asemel muu transport kõne alla ei tule, ning [kui] inimlikult on need põhjendused mõistetavad, saab talle teha erandi, kus maksta tuleks vaid minimaalne aastatasu.