„SEE ON OTSEKUI SUUR HAUD!“ Afganistani ohvriterohke maavärin tappis tuhandeid inimesi ning hävitas terveid külasid

Tänavu on maailmas toimunud kolm ohvriterohket maavärinat: veebruaris Türgis, septembris Marokos ja nüüd Afganistanis. Maavärin magnituudiga 6,3 toimus laupäeval riigi suuruselt kolmandas Herati provintsis. Tegemist oli viimaste aastate ühe ohvriterohkema maavärinaga terves maailmas. Reutersi väitel on hukkunuid üle 2400, The Guardian räägib juba pea 3000 ohvrist.