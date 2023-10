TAGAJÄRJED EI HUVITA: Hamasi algatatud sõda mõjutab kõige traagilisemalt palestiinlastest tsiviilelanikke

Hamasi laupäevane rünnak Iisraeli lõunaosa pihta oli paljude – sealhulgas Iisraeli luure – jaoks suur üllatus. See tähendas aga juba eos, et Iisrael maksab kätte ja annab hävitava vastulöögi. Ilmselt oli kohe kõigile selge ka see, et vasturünnakutes ei kannata kõige rohkem Hamas, vaid hoopis palestiinlastest tsiviilelanikud.