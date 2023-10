ALGATATI KRIMINAALMENETLUS: 3234 liitrit! Kalle Grünthal on kuluhüvitiste eest tankinud nii diislit kui bensiini

Teisipäeval kirjutati, et riigikogulane ja EKRE liige Kalle Grünthal laseb kuust kuusse paaki tuhande euro ringis maksumaksja raha ning on juhtunud, et viieminutilise vahega läheb tal vaja nii bensiini kui ka diislikütust. Grünthali Jeep Cherokee sõidab diisliga, ent paaril korral on saadik tankinud ka teisi kütuseid, kirjutas Äripäev. „Võimalik, et tegu oli hoopis pensionäride sõidutamisega, mida aeg-ajalt ette tuleb,“ ei mäletanud Grünthal täpset põhjust, miks ta korraga diislit ja bensiini tankis.