ÕL VIDEO | Herem Ussisõnadest: üksuste tasemest rääkides on üldpilt hea. Kui räägime reservväelaste kohaletulekust, siis on see rahuldav

Kaitseväe juhataja Martin Herem ütles, et eesmärk oli lisada 10 000 kaitseliitlasele 10 000 reservväelast. Neile tuli hankida varustus ja viia läbi väljaõpe. „Kaitseväe suurus on täna 36 000, meil on maakaitsevägi, mille suurus on 20 000,“ ütles Herem. „Kokkuvõttes on üldpilt hea, kui räägime üksuste tasemest. Kui räägime reservväelaste kohaletulekust, siis on see rahuldav.“ Õppustel osales ligi 7400 reservväelast. Kohale tuli 56% kutse saanutest. 19% kutsututest vabastati tervise tõttu. 25% osas staatus pole veel teada, sest nad esitavad dokumente, kuid hinnanguliselt pooled neist saavad samuti tervise tõttu vabastuse.