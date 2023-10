ABI OOTAVAD KÄED | Fotograaf jäädvustas elu hooldekodus: inimesed on elusügisel justkui maha kantud, inimlikkus puudub

Korduva motiivina näeb fotodel tädi käsi. „Elementaarne pool oli tehtud, kõik oli ka puhas ja pesu vahetati regulaarselt, aga inimlikkus puudus. Hakkasin mõtlema, et see ei sõltu rahast ega ajast. Ka hügieenitoimingute ajal saab inimlikult suhelda. Minu jaoks oli seda kõrvalt kummaline vaadata.“

Tädil tekkisid ka lamatised. „Minu teada on see kehva hoolduse tagajärg, mitte paratamatus,“ ütleb Ivaste. Ta nägi, kuidas progresseeruva haiguse kõrval põhjustas tädi võimete langust ka keskkond. „Alguses liikus ta rulaatoriga, aga voodiäär tõsteti kohe üles ehk ta ei saanud enam ise liikuma. Taandareng toimus päevadega. See oli hästi karm.“