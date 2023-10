TUDENGITE KADALIPP: said välisülikooli sisse, aga kust leida kodu? „Ma teadsin, et nüüd algab tõeline põrgu!“

Anette pargib oma laguneva jalgratta väikese Hollandi tudengimaja ukse ette. Sisenedes majja, möödub ta hiirtele koduks saanud köögist ning hügieeniseadusi eiravast WCst, jõudes enda pisikesse tuppa, mille peale kulub terve tema kuupalk. Tuba on jääkülm, küte on jälle väljas! Õuest kostub purjutajate hääli ning aknast hoovab sisse kanepilõhna. Selline on tänapäeva välistudengite reaalsus – mis ometi tundub tõotatud maana sadadele Eestist pärit üliõpilastele, kes on jäänud sootuks koduta.