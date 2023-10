FOTO | Libeduse tõttu sõitis mitu autot teelt välja, sõiduauto ja veoki kokkupõrke järel viidi haiglasse ema ja kolm last. Politsei: tasub mõelda talverehvidele

Kell 06.27 teatati häirekeskusele, et Rae vallas Aruvalla külas Tallinna–Tartu maanteel on sõiduauto Ford libedate teeolude tõttu sõitnud piirdesse, teelt välja ja rullunud üle katuse. Keegi kannatada ei saanud ja juht pöördub kindlustuse poole. Assaku päästjad olid kohal kell 06.45 ning eemaldasid sõidukilt akuklemmid süttimisohu välistamiseks.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss ütleb, et talvised teeolud ei ole enam kaugel ja tasub enne sõidu alustamist vaadata ilmateadet. „Valige teeoludele vastav kiirus ning ärge tehke ohtlikke manöövreid. Kellel on võimalik, siis paigaldagu juba täna talverehvid, olgu nendeks lamellid- või naastrehvid. Kindlasti enne talverehvide paigaldamist veenduge, et need ei ole liiga vanad või kulunud, vajadusel konsulteerige rehvitöökojaga. Ohutus ennekõike ja rehvide pealt ei tasu kokku hoida,“ ütles politseinik ja soovib juhtidele ohutut liiklemist.