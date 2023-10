Kes õngitses Ida-Viru õpetaja lisatasu? Haridusministeerium ei soovi kellelegi näpuga näidata

Eelmisel nädalal sai teatavaks, et paljud Ida-Virumaa õpetajad, kellele riik eesti keeles õpetamise eest lisatasu lubas, ei saa seda raha. Kõikide lisatasu nõudlejate dokumentide läbinärimine osutus eeldatust keerulisemaks. Samuti selgus, et lisatasu taotlemisel on püütud suli teha.