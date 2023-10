Suur kogus amfetamiini: Belgia kodanik astub kohtu ette

Süüdistatav leppis tänavu veebruaris kokku, et toimetab Brüsselist Tallinna suures koguses amfetamiini ja kaks automaattulirelva Colt M16A1, mis peideti treilersõidukile paigutatud kaubikusse. Kuna süüdistataval ei olnud liiklusrikkumiste tõttu juhtimisõigust, kaasas ta autojuhiks mehe, kes ei olnud ebaseaduslikust kaubast teadlik. 14. veebruaril alustasid mehed sõitu Eesti suunas ja läbisid Saksamaa, Poola, Leedu ning Läti. 16. veebruari hommikul sisenesid mehed läbi Ikla piiripunkti Eestisse, kus nad Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel tollikontrolliks kinni peeti. Kontrolli käigus leidsid maksu- ja tolliameti ametnikud kaks automaattulirelva, 178 laskekõlbulikku padrunit ja ligikaudu 100 kilogrammi pulbrilist ainet. Narkootilisele ainele teostatud ekspertiisis ilmnes, et pulbrilises aines oli 19 572 grammi puhast amfetamiini, teatas prokuratuur.

„ Amfetamiin oli diivani pesukastis viies musta värvi spordikotis, millest igaühes oli 20 pulbriga kilepakki. Spordikotid olid omakorda kaetud tekiga, pesukasti ääred immutatud tugevalt lõhnava ainega ja kaubaruum kuni laeni täidetud erinevate kastide, vaipade, mööbli, tehnika ja muude esemetega,“ on öelnud Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe. Kuna teine sõidukit juhtinud mees ei olnud ebaseaduslikust kaubast teadlik, siis tema suhtes kriminaalmenetlus lõpetati.

Yavase süüasja hakkab arutama Pärnu maakohus. Kohus võib suures koguses narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise eest karistada 3- kuni 15-aastase vabadusekaotusega.