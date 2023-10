SÕJAKOKKUVÕTE | Iisraelis hukkus kaks ukrainlast

Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka ütles, et USA sunnib Venemaad kasutama tuumarelvi, sest jätkab Ukraina relvastamist. Tema sõnul võib riikidevaheliste pingete õhutamine viia olukorrani, kus Venemaa võtab välja punase nupu. Lukašenka kommentaarid tulid pärast seda, kui Venemaa juht Vladimir Putin ütles neljapäeval, et tuumakatsetuste keelustamise lepingu ratifitseerimist on võimalik tühistada. Päev pärast tema kommentaare ütles Venemaa riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin, et duuma nõukogu arutab lepingu seda küsimust oma järgmisel koosolekul kindlasti.