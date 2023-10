TORM RAPPIS KÕIKE, MIS ETTE JÄI! Kärdlas lendas uperkuuti sadakond puud: „Ei mäletagi sellist pauku!“

Ei ole paljud sellist tormi elus näinud! Just nii võiks kokku võtta nädalavahetusel möllanud tormi, mis ei jätnud puutumata ühtki Eesti nurka. Tallinnas asuvatest parkidest oleks justkui sõda üle käinud, samal ajal vedelesid kõikjal kesklinnas laialipillutud liiklusmärgid. Rääkimata juba väiksematest okstest ja muust prügist, mida tuul valimatult ringi keerutas. Kärdlas murdis tuul puid niivõrd aplalt, et linnarahvas nühkis imestusest silmi. Kärdla osavallavanem Aivar Viidik ütleb, et tema pole oma elu jooksul säärast vaatepilti veel näinud.