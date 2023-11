Töötervishoiuarst: rahulolematus on esimene märk tööstressist

„Hiljuti rääkis üks töötaja visiidil sellest, et tal on kodus keeruline ja emotsionaalselt rusuv olukord ning tööl olemine on tasakaaluks vabastav ja nauditav aeg. Talle on tema töö alati meeldinud, aga praegu on see ainus, mis elus rõõmus pakub. Kuu aega hiljem kohtudes ütles ta, et tal on suur tööstress. Kas midagi muutus tööl? Ei, midagi ei muutunud, kõik on samamoodi. Lihtsalt nad on viimasel ajal töökaaslastega omavahel arutanud, kui vähe on aega ning kui palju nõutakse,„ seletab Aaviksoo ja lisab: „Teine näide on olukorrast, kus suur hulk töötajad tunneb, et nende pikaaegset kogemust ei austata ja sellega ei arvestata, neile antakse ümberkorralduste käigus uusi ülesandeid, mille väärtust ei mõisteta – see tekitab tuska. Samal ajal toetatakse teineteist ja öeldakse, et töökaaslased on see, mis tööl hoiab.“