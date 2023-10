TEADLIK MINEK TUGEVAMA VASTU | Toomas Alatalu: Saudi Araabia ja Iisraeli leppimine oli teoks saamas. See põhjustaski Hamasi rünnaku

Laupäeval algas Iisraeli ja Palestiina vahel uus sõjategevus (esimese sõjakuulutust vaid rühmitusele Hamas tuleb võtta tinglikult), mida ei tasu kõrvutada 50 aastat tagasi toimunuga, vaid 1948.–1949. aastaga, ehk siis tegu on veninud ja tänapäevamaailma kõige ohtlikuma konfliktikoldega. Otse öeldes nõutavad palestiinlased endale riiki, mida ÜRO neile toona lubas. Puhkenud sõja otseseks mõjuriks on üheksandat aastat käiv Venemaa-Ukraina sõda, mida vahepeal jõudsid täiendada kaks Azerbaidžani-Armeenia sõda – septembris-novembris 2020 ja septembris 2023. Niisugune see suure poliitika loogika on – globaalsed ässad ei suuda omavahel kokku leppida ja regionaalsed mängurid kasutavad tekkinud poliitilist paigalseisu selleks, et üritada oma probleeme hoobilt lahendada.