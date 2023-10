TORM JÕUDIS BÜROKRAATIAST ETTE: kukkusid nii haiged kui terved puud! Arborist: „Teada oli, et tööd tuleb kõvasti.“

23 aastat metsanduse ja arboristikaga tegelenud Aslan Reilent tõdeb, et on olnud hullemaidki torme, aga tööd tõi nädalavahetusel möllanud maru küllaga. „Lõunamaareisi ma selle tormi pärast ära ei oleks jätnud, aga teada oli, et tööd tuleb kõvasti,“ lausub ta. Tugev tuul tõmbas pikali nii puid, mille tervis ei olnud kiita, kui ka neid, mis olid täiesti terved.