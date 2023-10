„Teda hakati põllul sööma.“ Hundid tassisid koduhoovilt minema pereliikme Rommi

Suurte kiiruste ja pidevat müra tootva Tallinn-Narva maantee külje all Kiiu alevikus elab elektrik Tõnu Valk. Vaatamata tähtsa magistraali lähedusele käis tema koduhoovil möödunud neljapäeva varahommikul hundikari. Röövloomade jaht oli toona edukas, nagu see on olnud üldse Kuusalus vallas viimastel nädalatel: kätte saadi kaheaastane koer Rommi.