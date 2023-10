GALERII | „TEIE OLETE MEIE VAENLANE, MITTE VENEMAA!“ Nursipalu-teemaline rahvakoosolek Võrus läks laadaks kätte

Jõuame Võru gümnaasiumis toimuvale Nursipalu-teemalisele koosolekule pool tundi pärast algust, poole seitsme paiku. „Miks te meid filmite? Kas teil selleks alus on? Kas on meie luba küsitud?“ kostub nõudlik ja vali hääl juba koridorist. Temaga ühinevad ka teised saalis viibijad. Siin läheb täna palavaks – kogu üritus kestab plaani järgi kümneni õhtul.

Kohe on selge, et konstruktiivset arutelu pole oodata, kuid lootus ei sure kummalgi pool rindejoont. Paljud saalis viibijad on emotsionaalselt nii laetud, et üks vale samm – ja esineja süüakse elusana ära. Esineja koht umbes 200 inimese ees tundub praegu kõige hirmsama kohana maailmas. Justkui oleks kogu ruum üle vallatud bensiiniga ja on vaja vaid väikest sädet, et kõik põlema lahvataks.