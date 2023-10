MUSKLINAISED ANNAVAD TULD! „Mehed kardavad, et lõpuks oleme neist tugevamad.“

Fitness-kultuur on muutuste äärel: peenikesed ja haprad naised ei ole enam moodsad! Uueks ideaaliks on tugevad naisterahvad, kes käivad jõusaalis, et kasvatada lihasmassi. Küll aga tekitab uus trend poleemikat: mõned meesterahvad pelgavad naisi, kel on vähegi suuremad musklid. Teised aga toetavad liikumist ja julgustavad naisi jõutreeningut tegema. Mis põhjustab sellist arvamuste lahknemist?